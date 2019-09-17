Фото: Александр Тупицкий (zib.com.ua)

Избрание нового главы КСУ связано с тем, что срок полномочий прежнего закончился

Главой Конституционного суда Украины был избран Александра Тупицкого. Об этом РБК-Украина сообщил источник в Конституционном суде.

Кроме того, на заседании суда был избран заместитель главы суда. Им стал Сергей Головатый.

"Главой КСУ избран Александр Тупицкий. А заместителем главы суда Сергей Головатый", - сообщил собеседник агентства.

Как отмечается, необходимость избрания нового главы КСУ была связана с тем, что срок полномочий бывшей главы КСУ был исчерпан.

"Она была судьей 9 лет", - пояснили в суде.

Отметим, Александр Тупицкий окончил Харьковский юридический институт им. Дзержинского по специальности "Правоведение". В 2011 году экс-глава Куйбышевского райсуда Донецка Александр Тупицкий был назначен на должность главы Львовского апелляционного хозсуда. В 2012 году Тупицкий получил должность главы Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Судьей Конституционного суда Украины Тупицкий стал 14 мая 2013 года. Его назначил на тот момент президент Виктор Янукович. 15 марта 2018 года стал заместителем главы Конституционного суда.

Ранее пост главы Конституционного суда Украины занимала Наталья Шаптала. На эту должность она была назначена в сентябре 2010 года.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Конституционный суд Украины снял с рассмотрения закона о люстрации с повестки дня 17 сентября.

Отметим, перед парламентскими выборами президент Украины Владимир Зеленский предлагал усилить люстрацию и подавал соответствующий законопроект. Документ, в частности, предлагал люстрировать бывшего президента Петра Порошенко, а также других топ-чиновников, которые были при власти в период его каденции.