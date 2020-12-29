КСУ соберется на спецзаседание из-за отстранения Тупицкого

Конституционный суд планирует собраться на специальное пленарное заседание. Заседание проведут из-за указа президента Владимира Зеленского об отстранении главы КСУ Александра Тупицкого.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Как отметили в суде, президент может отстранять от должности лиц, которых назначает, но согласно Конституции Украины, решение об увольнении судьи КСУ принимается исключительно судом на специальном пленарном заседании.

"Ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него. Таким образом, по этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание", - заявили в КСУ.

Напомним, сегодня президент Зеленский издал указ об отстранении Тупицкого от должности главы КСУ на основании ходатайства Офиса генпрокурора. Согласно указу, Тупицкого отстранили на 2 месяца.

Решение об отстранении Тупицкого было принято после того, как главе КСУ объявили подозрение в рамках уголовного дела по факту незаконного присвоения активов Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Добавим, до этого в Конституционном суде заявляли, что отстранение Тупицкого указом Зеленского будет противоречить Конституции Украины.