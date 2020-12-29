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КСУ збереться на спецзасідання через відсторонення Тупицького

Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд планує зібратися на спеціальне пленарне засідання. Засідання проведуть через указ президента Володимира Зеленського про відсторонення глави КСУ Олександра Тупицького.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.

Як наголосили в суді, президент може відстороняти з посад осіб, яких призначає, але відповідно до Конституції України, рішення про звільнення судді КСУ ухвалюється виключно судом на спеціальному пленарному засіданні.

"Жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Таким чином, з цього приводу буде призначено спеціальне пленарне засідання", - заявили в КСУ.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський видав указ про відсторонення Тупицького з посади глави КСУ на підставі клопотання Офісу генпрокурора. Згідно з указом, Тупицького відсторонили на 2 місяці.

Рішення про відсторонення Тупицького було ухвалено після того, як главі КСУ оголосили підозру в рамках кримінальної справи за фактом незаконного привласнення активів Зуєвського енергомеханічного заводу в Донецькій області.

Додамо, до цього в Конституційному суді заявляли, що відсторонення Тупицького указом Зеленського буде суперечити Конституції України.

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Новини України Володимир ЗеленськийКонституционный суд Украиныпленарное заседание