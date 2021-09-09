КСУ сегодня рассмотрит конституционность камер автофиксации

Сегодня, 9 сентября Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность штрафов, полученных за нарушение ПДД, зафиксированными камерами автоматической фиксации. Заседание начнется в 10:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого.
Указано, что суд будет рассматривать жалобы Забары А. В., Мартиросяна Г. М. и Копыловой Н. А, которые просят проверить на соответствие КУ:
По мнению авторов конституционных жалоб, оспариваемые положения не соответствуют нормам Конституции Украины, а именно - ч. 2 ст. 61 и ч. 3 ст. 62.
Граждане считают, что автофиксация нарушает: презумпцию невиновности, индивидуализацию юридической ответственности, и право на профессиональную юридическую помощь.
В то время позицию МВД будут защищать Антон Геращенко и Денис Горбась в открытом пленарном заседании.
"Наша позиция базируется не только на нормах отечественного законодательства, но и подкреплена общеевропейскими правовыми принципами и решениями ЕСПЧ", - отметил Белошицкий.