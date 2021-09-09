КСУ сьогодні розгляне конституційність камер автофіксації

Зазначено, що суд розглядатиме скарги Забари А.В., Мартиросяна Г.М. та Копилової Н.А, які просять перевірити на відповідність КУ:

ч.1 ст.14-2 КУпАП (відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису),

(відповідальність за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, та за порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), ч.5 ст.279-1 КУпАП (розгляд справ про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису).

На думку авторів конституційних скарг, оскаржувані положення не відповідають нормам Конституції України, а саме - ч. 2 ст. 61 та ч. 3 ст. 62.

Громадяни вважають, що автофіксація порушує: презумпцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, та право на професійну правничу допомогу.

В той час позицію МВС будуть захищати Антон Геращенко і Денис Горбась у відкритому пленарному засіданні.

"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ", - зазначив Білошицький.