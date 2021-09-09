КСУ сьогодні розгляне конституційність камер автофіксації

Сьогодні, 9 вересня Конституційний суд України розгляне конституційність штрафів, отриманих за порушення ПДР, зафіксованими камерами автоматичної фіксації. Засідання розпочнеться о 10:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Зазначено, що суд розглядатиме скарги Забари А.В., Мартиросяна Г.М. та Копилової Н.А, які просять перевірити на відповідність КУ:
На думку авторів конституційних скарг, оскаржувані положення не відповідають нормам Конституції України, а саме - ч. 2 ст. 61 та ч. 3 ст. 62.
Громадяни вважають, що автофіксація порушує: презумпцію невинуватості, індивідуалізацію юридичної відповідальності, та право на професійну правничу допомогу.
В той час позицію МВС будуть захищати Антон Геращенко і Денис Горбась у відкритому пленарному засіданні.
"Наша позиція базується не тільки на нормах вітчизняного законодавства, але і підкріплена загальноєвропейськими правовими принципами і рішеннями ЄСПЛ", - зазначив Білошицький.