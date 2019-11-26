КСУ рассмотрит закон о праве Зеленского назначать глав НАБУ и ГБР в среду

Конституционный суд Украины в среду, 27 ноября, рассмотрит законопроект №1014 авторства президента Владимира Зеленского о праве главы государства назначать глав Национального антикоррупционного бюро Украины и Государственного бюро расследований. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, рассмотрение состоится на закрытой части пленарного заседания суда.

"Начало - после завершения заседании сената... Продолжение рассмотрения дела по конституционному обращению Верховной рады о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины… (рег. №1014) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины (закрытая часть пленарного заседания)", - указано в повестке дня заседаний КСУ.

Напомним, парламент 3 сентября направил на рассмотрение в КСУ законопроект главы государства, которым предлагается закрепить за Зеленским полномочия по назначению руководителей НАБУ и ГБР. За направление документа в КСУ проголосовали 282 нардепа. Соответствующий проект закона Зеленский внес в парламент 29 августа.

Как писало РБК-Украина, законопроект №1014 и еще шесть законов авторства президента поступили на рассмотрение в КСУ 9 сентября.