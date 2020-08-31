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КСУ рассмотрит конституционность создания НАБУ 10 сентября

Автор: Максим Зайченко

Конституционный суд Украины рассмотрит конституционность создания Национального антикоррупционного бюро Украины 10 сентября. Ранее суд признал неконституционным назначение главы НАБУ Артема Сытника.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

Речь идет о рассмотрении дела по конституционному представлению 50 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции отдельных положений закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" от 14 октября 2014 года № 1698-VII.

"Рассмотрение этого дела на открытой части пленарного заседания суда состоится 10 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее назначение Сытника директором НАБУ признали неконституционным.

Конституционный суд разъяснил, что это решение не означает увольнение Сытника, а все его решения на должности директора остаются законными.

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали решение КСУ результатом "непродуманной политики" предыдущей власти.

РБК-Украина рассказывало в подробностях, что ждет НАБУ на фоне недавних событий вокруг бюро.

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