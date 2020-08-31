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КСУ розгляне конституційність створення НАБУ 10 вересня

Автор: Максим Зайченко

Конституційний суд України розгляне конституційність створення Національного антикорупційного бюро України 10 вересня. Раніше суд визнав неконституційним призначення голови НАБУ Артема Ситника.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

Мова йде про розгляд справи за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо відповідності Конституції окремих положень закону "Про Національне антикорупційне бюро України" від 14 жовтня 2014 року № 1698-VII.

"Розгляд цієї справи на відкритій частині пленарного засідання суду відбудеться 10 вересня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше призначення Ситника директором НАБУ визнали неконституційним.

Конституційний суд роз'яснив, що це рішення не означає звільнення Ситника, а всі його рішення на посаді директора залишаються законними.

В Офісі президента України Володимира Зеленського назвали рішення КСУ результатом "непродуманої політики" попередньої влади.

РБК-Україна розповідало в подробицях, що чекає НАБУ на тлі нещодавніх подій навколо бюро.

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