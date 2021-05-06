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КСУ рассмотрит конституционность отмены мажоритарной системы выборов в конце мая

Автор: Юлия Струк

Конституционный суд Украины начнет рассмотрение дела о конституционности отмены мажоритарной избирательной системы в конце мая. Рассмотрение дела должно состояться 20 мая.

Об этом сообщила представитель Верховной рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram.

"20 мая Конституционный суд начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 45 народных депутатов о соответствии Конституции статей 133-191, подпункта 2 пункта 2 раздела ХХХХІІ "Заключительные и переходные положения" Избирательного кодекса (по поводу конституционности отмены мажоритарной избирательной системы на выборах народных депутатов)", - говорится в сообщении.

Нардеп обращает внимание, что впервые с начала конституционного кризиса дело будут рассматривать в форме устного производства, то есть с заслушиванием субъектов права на конституционное представление, представителей ВР и президента в КСУ, а также привлеченных участников.

Напомним, в феврале в КСУ поступило представление народных депутатов, в котором обжаловали ряд положений Избирательного кодекса. Они касаются проведения выборов исключительно по пропорциональной системе.

Как писало РБК-Украина, в конце июля 2020 года в Украине изменилось избирательное законодательство: продуктовые наборы от кандидатов запретили, а суммы залогов на местных выборах существенно снизили.

Так, в середине июля Рада приняла во втором чтении соответствующий законопроект №3485. Он предусматривает, что в общинах, которые имеют более 10 тысяч избирателей, выборы теперь будут проходить по пропорциональной системе.

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