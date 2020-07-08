КСУ рассмотрит конституционность назначения Сытника в НАБУ на этой неделе

Конституционный суд Украины в четверг, 9 июля, проведет заседание по делу о назначении на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Заседание начнется в 10:00.

Об этом сообщили в КСУ.

Отмечается, что конституционное представление в КСУ подали 51 народный депутат.

"Авторы ходатайства отмечают, что президент Украины, назначив директора Национального антикоррупционного бюро Украины, вышел за пределы своих конституционных полномочий…", - отметили в КСУ.

В частности нардепы считают, что указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Конституции Украины.

Отметим, Артем Сытник был назначен на должность директора НАБУ указом пятого президента Петра Порошенко от 16 апреля 2015 № 218/2015.

Как писало РБК-Украина, 20 мая народные депутаты от "Слуги народа" подали в КСУ представление относительно конституционности назначения Сытника в НАБУ.

Кроме этого вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что отставка Сытника сейчас не стоит на повестке дня.