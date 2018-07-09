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КСУ рассмотрит дело о конституционности положений закона об обращении граждан

НовостиПолитика    09.07.2018 - 11:53
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Дело касается ограничения прав недееспособных лиц

Конституционный суд Украины (КСУ) 11 июля начнет рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона об обращении граждан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.

Сообщается, что в конституционном представлении уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека ставит вопрос о несоответствии Конституции отдельных положений закона "Об обращении граждан" о том, что обращения лиц, признанных судом недееспособными, не рассматриваются, а жалоба в интересах недееспособных лиц подается их законными представителями.

Омбудсмен отмечает, что оспариваемые положения закона устанавливают ограничения для недееспособных лиц в реализации их права, предусмотренного статьей 40 Конституции, и ставят их в неблагоприятное положение по сравнению с другими гражданами. В частности, лишают их прав высказывать свою точку зрения о деятельности органов государственной власти, сообщать о нарушениях действующего законодательства, вносить ходатайство о признании за ними соответствующего статуса, требовать восстановления нарушенных прав и защиты законных интересов.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов с отсрочкой до 2020 года.

 

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Теги публикации: Конституционный суд Украины, Конституция, права человека  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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