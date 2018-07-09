КСУ розгляне справу про конституційність положень закону про звернення громадян

Справа стосується обмеження прав недієздатних осіб

Конституційний суд України (КСУ) 11 липня розпочне розгляд справи про конституційність окремих положень закону про звернення громадян. Про це йдеться в повідомленні прес-служби КСУ.

Повідомляється, що у конституційному поданні уповноважений Верховної ради України з прав людини ставить питання про невідповідність Конституції окремих положень закону україни "Про звернення громадян" про те, що звернення осіб, визнаних судом недієздатними, не розглядаються, а скарга в інтересах недієздатних осіб подається їх законними представниками.

Омбудсмен зазначає, що оспорювані положення закону встановлюють обмеження для недієздатних осіб у реалізації їх права, передбаченого статтею 40 Конституції, і ставлять їх у несприятливе становище порівняно з іншими громадянами. Зокрема, позбавляють їх прав висловлювати свою точку зору щодо діяльності органів державної влади, повідомляти про порушення чинного законодавства, вносити клопотання про визнання за ними відповідного статусу, вимагати відновлення порушених прав і захисту законних інтересів.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України визнав конституційним законопроект про скасування недоторканності народних депутатів з відстрочкою до 2020 року.