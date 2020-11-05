ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

КСУ проверит НКРЭКУ на соответствие Конституции

Автор: РБК-Украина

50 народных депутатов направили в Конституционный суд Украины обращение о признании неконституционными приказов президента о назначении действующего состава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Об этом сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины.

Согласно копии конституционного обращения, назначая всех действующих членов НКРЭКУ, президент вышел за пределы конституционных полномочий.

Также подписанты обращение просят признать неконституционными две нормы переходных положения закона Украины "Об НКРЭКУ" о полномочиях президента определять ротацию членов регулятора.

Самые читаемые новости

Депутаты попросили КС определить их обращение как неотложное из-за критической ситуации, что сложилась на энергорынке.

Напомним, действующий состав НКРЭКУ был назначен президентом Владимиром Зеленским в ноябре 2019 г. В декабре того же года на энергорынке начался кризис, который к марту 2020 г. стал крупнейшим за всю историю независимой Украины.

По данным временной следственной комиссии парламента, которая была создана весной 2020 г. для выяснения причин кризиса, ответственность за него лежит на НКРЭКУ.

Осенью 2020 г. подходы НКРЭКУ к регулированию рынка раскритиковал Секретариат энергетического сообщества ЕС. Также ответственность за манипуляции на рынке на регулятор возложил Антимонопольный комитет Украины, потребовав от комиссии прекратить манипуляции и искусственное ограничение конкуренции.

На фоне критики работы регулятора дополнительно разгорелся коррупционный скандал вокруг главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за его семейного энергетического бизнеса.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Конституционный суд УкраиныКонституция