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КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції

Київ, Четвер 05 листопада 2020 11:41
КСУ перевірить НКРЕКП на відповідність Конституції
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

50 народних депутатів направили до Конституційного суду України звернення про визнання неконституційними наказів президента щодо призначення діючого складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

Про це повідомила прес-служба Конституційного суду України.

Згідно з копією конституційного звернення, призначаючи всіх діючих членів НКРЕКП, президент вийшов за межі конституційних повноважень.

Також підписанти звернення просять визнати неконституційними дві норми перехідних положень закону України "Про НКРЕКП" про повноваження президента визначати ротацію членів регулятора.

Депутати попросили КС визначити їх звернення як невідкладне через критичну ситуацію, що склалася на енергоринку.

Нагадаємо, чинний склад НКРЕКП був призначений президентом Володимиром Зеленським у листопаді 2019 р. У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, яка до березня 2020 р. стала найбільшою за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 р. для з'ясування причин кризи, відповідальність за це лежить на НКРЕКП.

Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зажадавши від комісії припинити маніпуляції і штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.

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