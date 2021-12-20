КСУ просят разъяснить, можно ли ввести двойное гражданство в Украине

Конституционный суд Украины получил представление народных депутатов, которые просят разъяснить, можно ли ввести двойное гражданство. В частности, путем официального толкования ст. 4 Конституции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram представительницы Рады в Конституционном суде Ольги Совгири.

"В Конституционный суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4 Конституции Украины (в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства)", - отметила она.

По ее словам, вопрос об открытии производства должен быть решен в течение одного месяца.

Отметим, ст. 4 Конституции гласит о том, что в Украине существует единое гражданство. Как правило, это трактуется как то, что обладатель украинского паспорта в отношениях с Украиной рассматривается как гражданин Украины. Несмотря на то, что у него могут быть паспорта и других государств.