КСУ просят рассмотреть конституционность назначения Сытника в НАБУ

В Конституционный суд Украины поступило представление о конституционности указа президента, которым Артем Сытник в 2015 году был назначен директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Представление подали нардепы из фракции "Слуга народа".

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что сегодня поступило конституционное представление 51 нардепа относительно соответствия Конституции Украины указа президента о назначении Сытника директором НАБУ от 16 апреля 2015 № 218/2015.

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый указ президента Украины не соответствует требованиям части четвертой статьи 5, части второй статьи 6, части второй статьи 8, части второй статьи 19, пункта 31 части первой статьи 106 Основного Закона", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что из офиса не исходят инициативы об увольнении Сытника. Он также заявил, что Офис президента поддерживает независимость НАБУ.

До этого Сытник заявил, что НАБУ приближается к объявлению подозрения олигарху Игорю Коломойскому в деле ПриватБанка. В то же время директор НАБУ является фигурантом реестра коррупционеров, поэтому, по мнению ряда нардепов, не может возглавлять бюро.

Примечательно, что представление инициировал нардеп Александр Дубинский, которого связывают с Коломойским.