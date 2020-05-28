КСУ просят отменить анбандлинг "Нафтогаза"

Конституционный суд получил представление народных депутатов, которые требуют отменить анбандлинг "Нафтогаза Украины". Представление инициировала фракция "Батькивщины".

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что сегодня поступило представление 47 народных депутатов, которые просят проверит конституционность положений закона "О трубопроводном транспорте", "Об управлении объектами государственной собственности", а также об анбандлинге "Нафтогаза".

"Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый Закон Украины не соответствует ряду статей Основного Закона", - говорится в сообщении.

Анбандлинг "Нафтогаза" заключался в обособлении оператора ГТС и, соответственно, в лишении НАК функций по транспортировке газа. Данное условие необходимо для того, чтобы Украина соответствовала нормам Третьего энергопакета ЕС, которые предусматривают прозрачный процесс формирования тарифов на газ и его транзит.

Заключенный по европейским правилам контракт на транзит газа позволяет Украине избежать "политической составляющей" в газовых отношениях с Россией.

Напомним, анбандлинг "Нафтогаза" официально завершился 1 января 2020, в результате него оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) стал независимой компанией.