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КСУ просять скасувати анбандлінг "Нафтогазу"

Новини » Політика     28.05.2020 - 20:13
КСУ просять скасувати анбандлінг "Нафтогазу"
Фото: анбандлінг "Нафтогазу" оскаржують у КСУ (РБК-Україна)

Подання ініціювали депутати "Батьківщини"

Конституційний суд отримав подання народних депутатів, які вимагають скасувати анбандлінг "Нафтогазу України". Подання ініціювала фракція "Батьківщини".

Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Повідомляється, що сьогодні надійшло подання 47 народних депутатів, які просять перевірить конституційність положень закону "Про трубопровідний транспорт", "Про управління об'єктами державної власності", а також про анбандлінг "Нафтогазу".

"Суб'єкт права на конституційне подання вважає, що оспорюваний Закон України не відповідає низці статей Основного Закону", - йдеться в повідомленні.

Анбандлінг "Нафтогазу" полягав у відокремленні оператора ГТС і, відповідно, позбавлення НАК функцій з транспортування газу. Ця умова необхідна для того, щоб Україна відповідала нормам Третього енергопакету ЄС, які передбачають прозорий процес формування тарифів на газ і його транзит.

Укладений за європейськими правилами контракт на транзит газу дозволяє Україні уникнути "політичної складової" у газових відносинах з Росією.

Нагадаємо, анбандлінг "Нафтогазу" офіційно завершився 1 січня 2020 року, в результаті нього оператор української газотранспортної системи (ГТС) став незалежною компанією.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Конституционный суд УкраиныНафтогаз УкраїниАнбандлінг
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