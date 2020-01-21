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КСУ перешел к закрытой части рассмотрения судебной реформы Зеленского

Новости » Политика     21.01.2020 - 17:55
КСУ перешел к закрытой части рассмотрения судебной реформы Зеленского
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

КСУ 16 января начал рассматривать соответствие Конституции закона №1008

Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения закона №1008, которым вводится в действие судебная реформа президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Как сообщается, во время пленарного заседания суд заслушал пояснения постоянного представителя украинского парламента в Конституционном Суде Украины Ольги Совгыри, главы Высшего совета правосудия Андрея Овсиенко, члена Высшего совета правосудия Алексея Маловацкого, а также заключительные выступления всех участников конституционного производства.

"Большая палата КСУ исследовала материалы дела на открытой части пленарного заседания и перешла к закрытой части пленарного заседания для принятия решения", - говорится в сообщении.

Напомним, КСУ начал рассматривать соответствие Конституции закона №1008 16 января.

Отметим, судебной реформой предусмотрено сокращение в 2 раза количества судей Верховного суда, сокращение их должностных окладов, а также переформатирование Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Также РБК-Украина писало, что Венецианская комиссия рекомендовала отменить судебную реформу Зеленского.

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