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КСУ не принимал решений по рынку земли, рассмотрение дела продолжат

Киев, Среда 04 ноября 2020 17:12
КСУ не принимал решений по рынку земли, рассмотрение дела продолжат
Фото: судьи Конституционного суда (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Конституционный суд пока не принимал никаких решений относительно "земельного вопроса". Рассмотрение представления о конституционности закона о рынке земли продолжат на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

Дату и время следующего заседания, на котором рассмотрят это дело, объявят на официальном сайте КСУ.

В суде напомнили, что рассмотрение дела было запланировано еще на 29 сентября 2020 года, но из-за ходатайства представителя президента о невозможности принять в нем личное участие, рассмотрение было отложено.

В КСУ добавили, что на заседании 2 ноября судьи рассматривали другое дело.

"В понедельник, 2 ноября, на закрытой части пленарного заседания суд рассматривал дело по конституционному представлению 46 народных депутатов Украины относительно официального толкования положений первого предложения части первой статьи 13, части первой статьи 14 Конституции Украины", - пояснили в суде.

Напомним, вчера более 200 народных депутатов призвали судей КСУ подать в отставку после решения относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Сегодня обращение передали в КСУ. В суде заявили, что приняли обращение депутатов к рассмотрению.

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