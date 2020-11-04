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КСУ не ухвалював рішень щодо ринку землі, розгляд справи продовжать

Київ, Середа 04 листопада 2020 17:12
КСУ не ухвалював рішень щодо ринку землі, розгляд справи продовжать
Фото: судді Конституційного суду (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Конституційний суд поки що не ухвалював жодних рішень щодо "земельного питання". Розгляд подання щодо конституційності закону про ринок землі продовжать на наступному пленарному засіданні.

Про це повідомляє прес-служба Конституційного суду.

Дату та час наступного засідання, на якому розглянуть цю справу, буде оголошено на офіційному сайті КСУ.

У суді нагадали, що розгляд справи було заплановано ще на 29 вересня 2020 року, але через клопотання представника президента про неможливість взяти в ньому особисту участь, розгляд було відкладено.

У КСУ додали, що на засіданні 2 листопада судді розглядали іншу справу.

"У понеділок, 2 листопада, на закритій частині пленарного засідання суд розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України", - пояснили в суді.

Нагадаємо, вчора понад 200 народних депутатів закликали суддів КСУ подати у відставку після рішення щодо відповідальності за недостовірне декларування.

Сьогодні звернення передали до КСУ. У суді заявили, що взяли звернення депутатів до розгляду.

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