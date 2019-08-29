КСУ получил обращение по закону о ГБР

Конституционный суд Украины получил обращение народных депутатов относительно закона о закона о Государственном бюро расследований. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Конституционного суда.

Сообщается, что в КСУ поступило обращение 45 народных депутатов, которые просят проверить на соответствие Конституции Украины ч.1 п. 1 ч. 3 ст. 11, п. 1 и 3 части второй статьи 23 Закона Украины "О Государственном бюро".

В частности, депутаты просят суд признать неконституционными назначения президентом директора Бюро, трех членов комиссии по проведению конкурса на должность директора ГБР и его заместителей.

Кроме того, авторы документа считают такой, что не соответствует Конституции, норму об отчетности главы ГБР перед президентом. Согласно представлению, КС просят рассмотреть его в месячный срок при участии народных депутатов.

Среди депутатов, которые поставили подпись под представлением есть нардепы от "Европейской солидарности": Виктория Сюмар, Мустафа Джемилев, Алексей Гончаренко, Олег Барна, Артур Герасимов и другие.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагает закрепить за собой полномочия по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Госбюро расследований (ГБР).