КСУ получил еще одно представление об отмене закона о рынке земли

В Конституционный суд Украины поступило еще одно представление об отмене закона о рынке земли. На этот раз - в основном от народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КСУ.

Сообщается, что 14 мая в КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов, которые просят проверить закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения на соответствие Конституции.

"Авторы ходатайства просят суд признать оспариваемый закон таковым, что не соответствует Конституции Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале мая КСУ получил представление об отмене закона о рынке земли от депутатов "Батькивщины" и членов депутатской группы "За будущее". Они тоже считают, что новый закон не соответствует Конституции.

Закон о рынке земли был принят 31 марта 2020 года. Согласно документу, рынок земли полноценно заработает с 1 июля 2021 года. Покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, территориальные общины и государство. Иностранцы получат такое право только в случае одобрения этого на всеукраинском референдуме.