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КСУ переходит на дистанционную работу из-за локдауна в Киеве

Новина українською → Киев, Понедельник 22 марта 2021 17:58
КСУ переходит на дистанционную работу из-за локдауна в Киеве Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Из-за локдауна в Киеве на дистанционную работу переходит и Конституционный суд Украины. Это связано с повышенными карантинными ограничениями в столице.

Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.

Сообщается, что КСУ уходит на дистанционную работу с 20 марта по 9 апреля 2021 года.

"Судьи Конституционного суда Украины, их патронатные службы и работники Секретариата суда с целью минимизации личных контактов и предотвращения распространения болезни будут продолжать выполнять служебные обязанности с применением средств информационных технологий в том числе в режиме удаленного доступа", - говорится в сообщении.

Отметим, в ближайшие дни КСУ будет рассматривать конституционность постановления Кабинета министров о карантине от 22 июля 2020, а также конституционность отдельных положений нового Избирательного кодекса и закона о телевидении и радиовещании.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев на время локдауна не будет останавливать метро и наземный общественный транспорт. При этом в наземном транспорте будет ограничение по перевозке пассажиров в количестве не более половины мест для сидения.

Также РБК-Украина публиковало полный перечень карантинных ограничений на время трехнедельного локдауна.

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