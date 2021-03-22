КСУ переходит на дистанционную работу из-за локдауна в Киеве
Из-за локдауна в Киеве на дистанционную работу переходит и Конституционный суд Украины. Это связано с повышенными карантинными ограничениями в столице.
Об этом говорится в сообщении на сайте КСУ.
Сообщается, что КСУ уходит на дистанционную работу с 20 марта по 9 апреля 2021 года.
"Судьи Конституционного суда Украины, их патронатные службы и работники Секретариата суда с целью минимизации личных контактов и предотвращения распространения болезни будут продолжать выполнять служебные обязанности с применением средств информационных технологий в том числе в режиме удаленного доступа", - говорится в сообщении.
Отметим, в ближайшие дни КСУ будет рассматривать конституционность постановления Кабинета министров о карантине от 22 июля 2020, а также конституционность отдельных положений нового Избирательного кодекса и закона о телевидении и радиовещании.
Напомним, ранее сообщалось, что Киев на время локдауна не будет останавливать метро и наземный общественный транспорт. При этом в наземном транспорте будет ограничение по перевозке пассажиров в количестве не более половины мест для сидения.
Также РБК-Украина публиковало полный перечень карантинных ограничений на время трехнедельного локдауна.