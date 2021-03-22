КСУ переходить на дистанційну роботу через локдаун в Києві

Через локдаун в Києві на дистанційну роботу переходить і Конституційний суд України. Це пов'язано з підвищеними карантинними обмеженнями в столиці.

Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ .

Повідомляється, що КСУ йде на дистанційну роботу з 20 березня по 9 квітня 2021 року.

"Судді Конституційного суду України, їх патронатні служби та працівники Секретаріату суду з метою мінімізації особистих контактів і запобігання поширення хвороби будуть продовжувати виконувати службові обов'язки із застосуванням засобів інформаційних технологій, в тому числі в режимі віддаленого доступу", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, найближчими днями КСУ розглядатиме конституційність постанови Кабінету міністрів про карантин від 22 липня 2020, а також конституційність окремих положень нового Виборчого кодексу та закону про телебачення і радіомовлення.