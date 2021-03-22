КСУ переходить на дистанційну роботу через локдаун в Києві
Через локдаун в Києві на дистанційну роботу переходить і Конституційний суд України. Це пов'язано з підвищеними карантинними обмеженнями в столиці.
Про це йдеться в повідомленні на сайті КСУ.
Повідомляється, що КСУ йде на дистанційну роботу з 20 березня по 9 квітня 2021 року.
"Судді Конституційного суду України, їх патронатні служби та працівники Секретаріату суду з метою мінімізації особистих контактів і запобігання поширення хвороби будуть продовжувати виконувати службові обов'язки із застосуванням засобів інформаційних технологій, в тому числі в режимі віддаленого доступу", - йдеться в повідомленні.
Відзначимо, найближчими днями КСУ розглядатиме конституційність постанови Кабінету міністрів про карантин від 22 липня 2020, а також конституційність окремих положень нового Виборчого кодексу та закону про телебачення і радіомовлення.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ на час локдауну не буде зупиняти метро і наземний громадський транспорт. При цьому в наземному транспорті буде обмеження щодо перевезення пасажирів у кількості не більше половини місць для сидіння.
Також РБК-Україна публікувало повний перелік карантинних обмежень на час тритижневого локдауна.