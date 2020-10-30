В КСУ отреагировали на открытие дела против главы суда в ГБР

Фото: Александр Тупицкий (РБК-Украина)

В Конституционном суде отреагировали на открытие уголовного дела против главы суда Александра Тупицкого. Там заявили о продолжении давления на КСУ и призвали ГБР придерживаться презумпции невиновности в своих публикациях.

Об этом сообщает сайт Конституционного суда.

В КСУ отметили, что новость о возбуждении дела против Тупицкого за завладение землей в оккупированном Крыму изначально содержала утвердительную формулировку касательно совершения им преступления, а позже в предложение было добавлено слово "возможно".

КСУ напомнил Госбюро расследований о статье 62 Конституции, в которой идет речь о презумпции невиновности.

"Надеемся, что в дальнейшем должностные лица ГБР в своей деятельности будут руководствоваться исключительно нормами Конституции Украины и действующего законодательства", - сказано в заявлении.

Напомним, что сегодня ГБР открыло уголовное производство против главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого. Начато досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, а также государственной измены.

Отметим, журналисты програмы "Схемы" установили, что Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии.

Сегодня на брифинге глава КСУ заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований.