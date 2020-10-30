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Глава КСУ скрыл операции с недвижимостью в оккупированном Крыму, - "Схемы"

Киев, Пятница 30 октября 2020 13:26
Глава КСУ скрыл операции с недвижимостью в оккупированном Крыму, - "Схемы"
Фото: Александр Тупицкий (пресс-служба КСУ)
Автор: РБК-Украина

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий не задекларировал землю в Крыму, владельцем которой стал после аннексии по законам России.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы".

Как говорится в сюжете, Тупицкий в 2018 году стал владельцем земельного участка в крымском поселке Кореиз, оформив договор купли-продажи с российским законодательством, но не предоставил информацию об этом в своей декларации об имуществе и доходах.

В декларации Тупицкого не упоминаются эти операции с недвижимостью, что до решения КС квалифицировалось как представление субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларации, т. е. нарушение определенной статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины.

Именно ее 27 октября Конституционный суд Украины во главе с Тупицким признал не соответствующей Конституции.

Напомним, ранее сообщалось, что директор НАБУ Артем Сытник также скрыл факт продажи женой в 2017 г. земельного участка в оккупированном Севастополе за 900 000 российских рублей в соответствии с законодательством страны-оккупанта, с уплатой пошлины в бюджет, и не указал это в декларации.

Операции с недвижимостью в Крыму, которая оформлена по договору купли-продажи по законодательству России и заверенная российской Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, является незаконной.

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