В КСУ відреагували на відкриття справи проти голови суду в ДБР

У Конституційному суді відреагували на відкриття кримінальної справи проти голови суду Олександра Тупицького. Там заявили про продовження тиску на КСУ і закликали ДБР дотримуватися презумпції невинуватості у своїх публікаціях.
Про це повідомляє сайт Конституційного суду.
В КСУ відзначили, що новина про порушення справи проти Тупицького за заволодіння землею в окупованому Криму спочатку містила стверджувальне формулювання щодо вчинення ним злочину, а пізніше в речення було додано слово "можливо".
КСУ нагадав Держбюро розслідувань про статтю 62 Конституції, в якій йдеться про презумпцію невинуватості.
"Сподіваємося, що надалі посадові особи ДБР у своїй діяльності керуватимуться виключно нормами Конституції України і чинного законодавства", - сказано в заяві.
Нагадаємо, що сьогодні ДБР відкрило кримінальне провадження проти голови Конституційного суду України Олександра Тупицького. Розпочато досудове розслідування за фактами самовільного зайняття земельної ділянки, а також державної зради.
Зазначимо, журналісти програми "Схеми" встановили, що Тупицький не задекларував землю в Криму, власником якої став після анексії.
Сьогодні на брифінгу голова КСУ заявив, що не прийде на допит в Державне бюро розслідувань.