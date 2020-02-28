КСУ отменил право Кабмина ограничивать льготы ветеранам

Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Право Кабмина на ограничение льгот прописано в Бюджетном кодексе

Конституционный суд Украины признал неконституционным право Кабинета министров ограничивать льготы ветеранам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение КСУ.

В частности, КСУ признал неконституционным ограничение льгот ветеранам, которое прописано в Бюджетном кодексе. Кабинет министров ограничивал порядок назначения льгот и их размеры, исходя из финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов социального страхования.

Данными положениями предусмотрены льготы участникам боевых действий, участникам войны, лицам с инвалидностью вследствие войны и т. д. КСУ пришел к выводу, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от социальной защиты ветеранов, которые уже выполнили свой долг. Кроме того, невыполнение социальных обязательств подрывает доверие к государству.

Таким образом, КСУ постановил, что Бюджетным кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины. Решение является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил повышение пенсионного возраста для работников вредных производств.