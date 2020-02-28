ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

КСУ отменил право Кабмина ограничивать льготы ветеранам

Новости » Политика     28.02.2020 - 15:45
КСУ отменил право Кабмина ограничивать льготы ветеранам
Фото: Конституционный суд Украины (РБК-Украина)

Право Кабмина на ограничение льгот прописано в Бюджетном кодексе

Конституционный суд Украины признал неконституционным право Кабинета министров ограничивать льготы ветеранам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение КСУ.

В частности, КСУ признал неконституционным ограничение льгот ветеранам, которое прописано в Бюджетном кодексе. Кабинет министров ограничивал порядок назначения льгот и их размеры, исходя из финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов социального страхования.

Данными положениями предусмотрены льготы участникам боевых действий, участникам войны, лицам с инвалидностью вследствие войны и т. д. КСУ пришел к выводу, что государство не может в одностороннем порядке отказаться от социальной защиты ветеранов, которые уже выполнили свой долг. Кроме того, невыполнение социальных обязательств подрывает доверие к государству.

Таким образом, КСУ постановил, что Бюджетным кодексом нельзя вносить изменения в другие законы Украины. Решение является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины отменил повышение пенсионного возраста для работников вредных производств.

Сына экс-главы КСУ арестовали по делу о схеме с угнанными элитными авто Прозрение Фемиды: чем грозит "незаконная" ликвидация Верховного суда Украины
Новости Украины Конституционный суд Украиныльготыветераны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь