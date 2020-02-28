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КСУ скасував право Кабміну обмежувати пільги ветеранам

Новини » Політика     28.02.2020 - 15:45
КСУ скасував право Кабміну обмежувати пільги ветеранам
Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Право Кабміну на обмеження пільг прописано в Бюджетному кодексі

Конституційний суд України визнав неконституційним право Кабінету міністрів обмежувати пільги ветеранам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення КСУ.

Зокрема, КСУ визнав неконституційним обмеження пільг ветеранам, яке прописано в Бюджетному кодексі. Кабінет міністрів обмежував порядок призначення пільг і їх розміри, виходячи з фінансових ресурсів державного та місцевого бюджетів, а також бюджетів фондів соціального страхування.

Цими положеннями передбачено пільги учасникам бойових дій, учасникам війни, особам з інвалідністю внаслідок війни і т. д. КСУ дійшов висновку, що держава не може в односторонньому порядку відмовитися від соціального захисту ветеранів, які вже виконали свій обов'язок. Крім того, невиконання соціальних зобов'язань підриває довіру до держави.

Таким чином, КСУ постановив, що Бюджетним кодексом не можна вносити зміни до інших законів України. Рішення є обов'язковим, остаточним і не може бути оскаржене.

Нагадаємо, раніше Конституційний суд України скасував підвищення пенсійного віку для працівників шкідливих виробництв.

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