Фото: Конституционный суд (Виталий Носач, РБК-Украина)

КСУ признал неконституционным решение депутатов Верховной рады от 2 марта 2015 года

Конституционный суд Украины (КСУ) отменил повышение пенсионного возраста для работников вредных производств. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Таким образом КСУ признал неконституционным некоторые пункты закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пенсионного обеспечения" от 2 марта 2015 № 213-VIII, которыми повышался пенсионный возраст для работников вредных производств на 5 лет.

"Проверяя указанные положения на соответствие Конституции Украины, Конституционный суд Украины исходит из того, что работники, которые работали во вредных условиях, и соглашались на такую ​​работу из-за возможности получения отдельных льгот, имели объективные ожидания, что у них есть право выхода на пенсию на условиях, определенных Законом Украины "О пенсионном обеспечении" от 5 ноября 1991 года № 1788-XII. После внесения изменений Законом № 213, их право выхода на пенсию на определенных условиях сужено. Указанное Конституционный суд Украины расценил как ухудшение их юридического положения о праве назначения пенсии", - сообщили в КСУ.

Решение КСУ является обязательным, окончательным и таким, что не может быть обжаловано.

Ранее РБК-Украина писало, что с первого апреля 2020 года пенсионный возраст для женщин увеличится на полгода и будет составлять 59,5 лет. С 1 апреля 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет.

Также сообщалось, что для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет.