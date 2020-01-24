Фото: Конституційний суд (Віталій Носач, РБК-Україна)

КСУ визнав неконституційним рішення депутатів Верховної ради від 2 березня 2015 року

Конституційний суд України (КСУ) скасував підвищення пенсійного віку для працівників шкідливих виробництв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Таким чином КСУ визнав неконституційними деякі пункти закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо пенсійного забезпечення" від 2 березня 2015 № 213-VIII, якими підвищувався пенсійний вік для працівників шкідливих виробництв на 5 років.

"Перевіряючи зазначені положення на відповідність Конституції України, Конституційний суд України виходить з того, що працівники, які працювали у шкідливих умовах, і погоджувалися на таку роботу через можливості отримання окремих пільг, мали об'єктивні очікування, що у них є право виходу на пенсію на умовах, визначених Законом України "Про пенсійне забезпечення" від 5 листопада 1991 року № 1788-XII Після внесення змін Законом № 213, їх право виходу на пенсію на певних умовах звужене. Зазначене Конституційний суд України розцінив як погіршення їх юридичної положення про право призначення пенсії", - повідомили в КСУ.

Рішення КСУ є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржене.

Раніше РБК-Україна писало, що з першого квітня 2020 року пенсійний вік для жінок збільшиться на півроку і буде становити 59,5 років. З 1 квітня 2021 року пенсійний вік для жінок становитиме 60 років.

Також повідомлялося, що для виходу на пенсію чоловіків в 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років.