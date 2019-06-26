КСУ отменил инициативу Кабмина по праву собственности на землю

Конституционный суд Украины отменил инициативу Кабинета министров о праве собственности на землю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Суд постановил, что правовой режим права собственности на землю должен определяться исключительно законами Украины.

Так, КСУ принял решение по делу по конституционному представлению 45 народных депутатов Украины по поводу соответствия Основному закону постановления правительства "Некоторые вопросы совершенствования управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности и распоряжение ими" от 7 июня 2017 года №413 с изменениями. Суд признал ее такой, что не соответствует Конституции Украины.

Постановлением утверждена Стратегия совершенствования механизма управления в сфере использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения госсобственности и распоряжения ими.

В решении объясняется, что положениями Стратегии введен дополнительный, не предусмотренный Земельным Кодексом Украины или другими законами Украины, механизм определения по определенной формуле площади земучастков, которые предстоит передавать бесплатно на территории соответствующей области в собственность гражданам.

Кроме того, Стратегия устанавливает дополнительные особенности проведения земельных торгов, заключения, продления срока действия и расторжения договоров аренды участков сельхозназначения государственной собственности в пользование (аренда, эмфитевзис), что не предусмотрено ни кодексом, ни другими законами.

Конституционный суд Украины пришел к выводу, что Кабмин, утвердив Стратегию, урегулировал на подзаконном уровне условия и порядок приобретения права собственности и пользования землей, которые должны определяться исключительно законами Украины, и тем самым вышел за пределы своих полномочий, установленных Основным законом.

"Конституционный суд Украины считает, что несоответствие Конституции Украины положениям раздела "Система организации процесса выполнения Стратегии" Стратегии является основанием для признания постановления №413 противоречащим Конституции Украины. Решение является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано" , - говорится в сообщении суда.

Напомним, ранее Конституционный суд Украины опубликовал решение об отмене электронного декларирования общественных активистов.

Как писало РБК-Украина, КСУ также признал незаконным применение только ареста к подозреваемым в госизмене и терроризме.