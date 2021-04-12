Ответственность за ложь в декларациях: КСУ может открыть дело из-за своего же решения

В повестке дня говорится, что 14 апреля Второй сенат КСУ рассмотрит вопрос об открытии производства по конституционной жалобе, в которой обжалована конституционность п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины, на основании которого суды в конце 2020 года начали закрывать уголовные производства по статье 366-1 Уголовного кодекса после ее признания неконституционной по решению КСУ от 27.10.2020 года.

Кроме того, во вторник, 13 апреля, Большая палата КСУ продолжит рассмотрение дела по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины относительно конституционности Закона Украины "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения" (закрытая часть пленарного заседания).

Также продолжится рассмотрение дела по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно конституционности положений пункта 2 части первой статьи 7 Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" (закрытая часть пленарного заседания).

Большая палата КСУ рассмотрит вопрос и об определении формы конституционного производства в деле по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины относительно конституционности Постановления ВР "О создании и ликвидации районов".

В среду, 14 апреля, Второй сенат КСУ продолжит рассматривать конституционность отдельных положений статей 13 и 16 Гражданского кодекса Украины (закрытая часть пленарного заседания).

Также продолжится рассмотрение конституционной жалобы Бівалькевича Богдана Вячеславовича относительно соответствия Конституции Украины положения пункта 8 раздела XI "Заключительные и переходные положения" Закона Украины "О Национальной полиции" (закрытая часть пленарного заседания).

Также Второй сенат КСУ 14 апреля рассмотрит вопрос об открытии производства по конституционной жалобе, в которой оспорена конституционность п.4 ч.1 ст.284 УПК Украины, на основании которой суды в конце 2020 года начали закрывать уголовные производства по статьям 366-1 Уголовного кодекса после ее признания неконституционной по решению КСУ от 27.10.2020 года.