Відповідальність за брехню в деклараціях: КСУ може відкрити справу через своє ж рішення

В порядку денному йдеться, що 14 квітня Другий сенат КСУ розгляне питання про відкриття провадження за конституційною скаргою, в якій оскаржено конституційність п.4 ч.1 ст.284 КПК України, на підставі якої суди в кінці 2020 року почали закривати кримінальні провадження по статтях 366-1 Кримінального кодексу після її визнання неконституційною за рішенням КСУ від 27.10.2020 року.

Окрім цього, у вівторок, 13 квітня, Велика палата КСУ продовжить розгляд справи за конституційним поданням 59 народних депутатів України щодо конституційності Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (закрита частина пленарного засідання).

Також продовжиться розгляд справи за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо конституційності положень пункту 2 частини першої статті 7 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (закрита частина пленарного засідання).

Велика палата КСУ розгляне питання щодо визначення форми конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо конституційності Постанови ВР "Про утворення та ліквідацію районів".

У середу, 14 квітня, Другий сенат КСУ продовжить розглядати конституційність окремих положень статей 13 і 16 Цивільного кодексу України (закрита частина пленарного засідання).

Також продовжиться розгляд конституційної скарги Бівалькевича Богдана В’ячеславовича щодо відповідності Конституції України положення пункту 8 розділу ХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Національну поліцію" (закрита частина пленарного засідання).