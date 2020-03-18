У КСУ оскаржують запуск реформи органів прокуратури

Фото: КСУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Подання надійшло 18 березня

До Конституційного суду України надійшло подання 50 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури" від 19 вересня 2019 року № 113–ІХ (зі змінами). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КСУ.

Зазначається, що подання нардепів надійшло 18 березня.

"Ухвалення цього закону обумовило звуження змісту та обсягу існуючих прав громадян, запровадило дуалізм правових засад організації і діяльності прокуратури України, статусу прокурорів", - вважають нардепи.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року Руслан Рябошапка, який на той момент був генеральним прокурором, заявив про запуск реформи прокуратури. Він відзначав, що в новій прокуратурі буде менше прокурорів.

Так, 25 вересня законопроект авторства президента Володимира Зеленського №1032 про реформування Генеральної прокуратури України набув чинності. Цей документ передбачає зростання зарплат прокурорів.

Як писало РБК-Україна раніше, законопроект №1032 про реформування ГПУ був схвалений Верховною радою у другому читанні 19 вересня. Так, 259 народних депутатів підтримали прийняття документа.