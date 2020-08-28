КСУ опубликовал решение по карантину в Украине

Фото: люди в медицинских масках (РБК-Украина)

Конституционный суд опубликовал решение о признании неконституционными некоторых ограничений карантина, введенного в Украине. Суд признал не соответствующими Основному закону некоторые статьи и пункты законов № 294 и № 553.

Текст решения КСУ был опубликован на официальном сайте суда.

Так, сегодня Большая палата КСУ приняла решение в деле по конституционному представлению Верховного суда. Суд признал неконституционными положения частей первой и третьей статьи 29 закона № 294, а также положения абзаца девятого пункта 2 второго раздела "Заключительные положения" закона № 553.

Указанные положения законов теряют силу со дня принятия КСУ этого решения.

Кроме того, КСУ отметил, что ограничение конституционных прав и свобод человека и гражданина может устанавливаться исключительно законом, принятым Верховной радой как единственным органом законодательной власти в Украине, а установление такого ограничения подзаконным актом противоречит Конституции.

Также КСУ в своем решении указал, что отмена или изменение законом о госбюджете объема прав и гарантий и законодательного регулирования, предусмотренных в специальных законах, противоречит Конституции.

Напомним, представление о конституционности положения Кабинета министров о введении карантина на территории Украины поступило в КСУ в июне этого года.