КСУ объявил перерыв по делу о "земельных" статьях в Конституции

Конституционный суд Украины объявил о перерыве в рассмотрении дела относительно официального толкования положений Конституции относительно земли. Перерыв объявлен в связи с отсутствием кворума.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

При этом отмечается, что сегодня суд рассматривал лишь дело о толковании отдельных положений Конституции Украины, а не вопрос земельной реформы.

Рассмотрение дела о конституционности закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения КСУ отложил.

Напомним, ранее Конституционный суд объявил о намерении рассмотреть земельную реформу. Заседание суда по реформе пройдет в закрытом режиме.

При этом в сентябре Конституционный суд отложил рассмотрение конституционности закона о рынке земли, поскольку на заседание не смог явиться представитель президента.

Закон о рынке земли был принят в марте 2020 года. Основные положения вступят в силу 1 июля 2021 года. Первые два года землю смогут покупать только граждане Украины и не более 100 гектаров в одни руки. Затем еще два года землю смогут покупать украинские компании. Что касается продажи иностранцам - этот вопрос будет вынесен на референдум.