КСУ обнародовал решение по закону об образовании

Фото: Конституционный суд (РБК-Украина)

Закон согласуется со статьей 10 Конституции о государственном языке

Конституционный суд обнародовал решение от 16 июля, которым была признана конституционность закона "Об образовании". Текст обнародован на сайте суда.

Как отмечается в решении суда, украинский язык как государственный является обязательным на всей территории Украины в государственной сфере, а также в публичных сферах общественной жизни, в том числе в сфере образования.

КСУ пришел к выводу, что закон создает законодательные предпосылки для эффективного функционирования и развития государственного языка, возможности использования украинского языка во всех сферах общественной жизни, в которых он должна быть обязательным средством общения. Согласно этиv законодательным положениям украинский язык утверждается в конституционном статусе государственного языка в Украине, что согласуется со статьей 10 Конституции Украины.

В решении суда констатируется, что закон устанавливает переходный период, который дает гражданам Украины возможность для адаптации к новому правовому регулированию в сфере образования.

"По мнению Конституционного суда Украины, приняв закон, государство создало условия для полноценной реализации соответствующих прав национальных меньшинств, в том числе коренных народов Украины, изучать родной язык, а также получать образование на государственном языке независимо от происхождения, полноценно реализовывать определенные Конституцией Украины права. Таким образом обеспечивается равенство каждой личности в реализации указанных прав независимо от национальности и языка общения", - говорится в документе.

Как сообщало РБК-Украина 16 июля Конституционный суд Украины признал конституционным закон "Об образовании".

Отметим, 14 февраля правительство одобрило законопроект, который должен внести изменения в переходные положения закона "Об образовании" и продлить переходный период для имплементации языковой статьи с 2020 до 2023 года. Кабмин зарегистрировал в парламенте проект закона о внесении изменений в пункт из раздела XII "Заключительные и переходные положения" закона об образовании относительно уточнения некоторых положений.