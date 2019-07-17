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КСУ оприлюднив рішення щодо закону про освіту

Новини » Суспільство    17.07.2019 - 20:40
КСУ оприлюднив рішення щодо закону про освіту
Фото: Конституційний суд (РБК-Україна)

Закон узгоджується зі статтєю 10 Конституції щодо державної мови

Конституційний суд оприлюднив рішення від 16 липня, яким було визнано конституційність закону "Про освіту". Текст оприлюднений на сайті суду.

Як зазначається в рішенні суду, українська мова як державна є обов’язковою на всій території України у державній сфері, а також в публічних сферах суспільного життя, у тому числі у сфері освіти.

КСУ дійшов висновку, що закон створює законодавчі передумови для ефективного функціонування і розвитку державної мови, можливості використання української мови в усіх сферах суспільного життя, у яких вона має бути обов’язковим засобом спілкування. Відповідно до цих законодавчих положень українська мова утверджується в конституційному статусі державної мови в Україні, що узгоджується зі статтею 10 Конституції України.

У рішенні суду констатується, що закон встановлює перехідний період, який дає громадянам України можливість для адаптації до нового правового регулювання у сфері освіти.

"На переконання Конституційного суду України, ухваливши закон, держава створила умови для повноцінної реалізації відповідних прав національних меншин, в тому числі корінних народів України, вивчати рідну мову, а також отримувати освіту державною мовою незалежно від походження, повноцінно реалізовувати визначені Конституцією України права. У такий спосіб забезпечується рівність кожної особи у реалізації вказаних прав незалежно від національності та мови спілкування", - йдеться в документі.

Як повідомляло РБК-Україна 16 липня Конституційний суд України визнав конституційним закон "Про освіту".

Відзначимо, 14 лютого уряд схвалив законопроект, який повинен внести зміни в перехідні положення закону "Про освіту" і продовжити перехідний період для імплементації мовної статті з 2020 до 2023 року. Кабмін зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін у пункт з розділу XII "Прикінцеві та перехідні положення" закону про освіту щодо уточнення деяких положень.

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