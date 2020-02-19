КСУ обнародовал решение по судебной реформе 2016 года

Конституционный суд Украины обнародовал решение по судебной реформе 2016 года. Соответствующие выводы опубликованы на сайте КСУ

Своим решением КСУ признал неконституционной ликвидацию Верховного суда со дня начала работы нового Верховного суда в составе, определенным судебной реформой - законом о "О судоустройстве и статусе судей" 2016 года.

Также неконституционным признан конкурс в новый Верховный суд. КСУ пришел к выводу, что положения Конституции, которые касаются оценивания судей, должны быть детализованы в законе. То есть Рада должна предусмотреть специальную процедуру и критерии оценивания этих судей.

При этом КСУ обращает внимание, что переименования Верховного суда Украины в Верховный суд не может проходить без перевода судей (автоматического), поскольку нет отличий между юридическим статусом судьи Верховного суда Украины и судьи Верховного суда. Изъятие слова "Украины" не может быть основанием для увольнения всех судей Верховного суда Украины или для перевода в другой суд, тем более в суд нижней инстанции.

Таким образом, КСУ пришел к выводу, что судьи Верховного суда Украины должны продолжать осуществлять свои полномочия как судьи Верховного суда.

Фото: решение КСУ

Кроме того, неконституционной признана норма, согласно которой судья, уходящий в отставку, не пройдя аттестацию, может претендовать на меньшие выплаты пожизненного денежного содержания. КСУ считает, что ежемесячные выплаты судье в отставке должны быть соразмерными вознаграждению, которое получает полномочный судья.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд рассмотрит закон о государственной службе на предмет конституционности перерасчета пенсий государственным служащим и должностным лицам органов местного самоуправления.