КСУ начал рассмотрение конституционности "языкового" закона

Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начал рассматривать конституционность "языкового" закона. Дело рассматривает Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

"7 июля Большая палата КСУ... рассмотрит дело по конституционному представлению 51 народного депутата Украины о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" от 25 апреля 2019 года № 2704-VIII", - указано в сообщении.

Как отмечают авторы ходатайства, этот закон не соответствует ряду предписаний Основного закона, "поскольку он направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

Кроме этого, по убеждению нардепов, документ нарушает конституционные права граждан, а именно право на использование и защиту родного языка, право на развитие языковой самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины; сужено содержание и объем существующих прав и свобод.

"Субъект права на конституционное представление также считает, что закон принят с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия законов, что "ставит под угрозу применения такого неотъемлемого элемента принципа верховенства права как принцип правовой определенности", - указано в сообщении.

Напомним, спикер Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что данный закон требует изменений; в парламенте уже зарегистрированы соответствующие законопроекты.

Как писало РБК-Украина, ранее Разумков анонсировал, что парламент рассмотрит изменения в закон о функционировании украинского языка как государственного.

Так, "языковой" закон вступил в силу 16 июля прошлого года.