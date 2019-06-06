КСУ по иску Коломойского лишил НАБУ функции разрывать коррупционные сделки

Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Схем".

Решение принято судом по иску компании "Запорожский завод ферросплавов" олигарха Игоря Коломойского.

Сообщается, что решение КСУ принял 5 июня по иску, который компания Коломойского подала еще в 2018 году. Указано, что за четыре года НАБУ разорвало в судах 92 коррупционные сделки в пределах 42 исков. Общие убытки государства от восстановления таких сделок могут составить 7 млрд гривен. Юристы считают, что если КСУ вынесет решение в пользу компании Коломойского, Украина потеряет эти деньги.

Указано, что слушание по делу полномочий НАБУ должно было состояться 27 марта, однако впоследствии его перенесли.

Напомним, 16 мая украинский олигарх Игорь Коломойский прилетел в Киев. Коломойский прибыл в аэропорт "Борисполь" в 20 часов тем же самолетом условной группы "Приват" с бортовым номером UR-PRT.

Добавим, Конституционный суд Украины признал неконституционной статью Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении.