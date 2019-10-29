КСУ дал заключение по закону Зеленского о вспомогательных органах Рады

Конституционный суд Украины дал Заключение по делу по обращению Верховной рады относительно соответствия законопроекта № 1028 о внесении изменения в статьи 85 Конституции Украины (относительно консультативных, совещательных и других вспомогательных органов Верховной рады Украины) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КСУ.

Отмечается, что суд признал законопроект соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

Законопроектом, частности, предлагается:

"1. Внести изменение в статью 85 Конституции Украины (Ведомости Верховной рады Украины, 1996 г., № 30, ст. 141), дополнив часть первую пунктом 151 следующего содержания:

„151) создание в пределах средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины, для осуществления своих полномочий консультативных, совещательных и других вспомогательных органов“.

2. Этот Закон вступает в силу со дня его опубликования".

Так, осуществляя проверку законопроекта, КСУ констатировал, что предложенное в пункте 1 законопроекта изменение относительно закрепления на конституционном уровне вспомогательных органов Верховной рады Украины для осуществления его полномочий (консультативных, совещательных и других) не предусматривает отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, а следовательно, является таким, что соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины

В Заключении также отмечается, что Верховная рада Украины в течение года законопроект не рассматривала и в течение срока своих полномочий не изменяла положения статьи 85 Конституции Украины, а следовательно, законопроект соответствует требованиям статьи 158 Конституции Украины.

Учитывая приведенное, Конституционный суд Украины констатировал, что законопроект соответствует требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины.

"Заключение Конституционного суда Украины является обязательным, окончательным и не может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

Напомним, Верховная рада 3 сентября направила на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1028 о создании за счет государственного бюджета органов, обеспечивающих работу ВР. Документ предлагает закрепить в полномочиях парламента норму о создании других органов, обеспечивающих работу Рады, за счет госбюджета.

РБК-Украина писало, что КСУ рассмотрит четыре законопроекта президента Владимира Зеленского относительно изменений в Конституцию на этой неделе, среди которых - закон о праве народа подавать законопроекты.