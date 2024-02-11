Якщо Захід не збільшить постачання зброї Україні, ситуація ускладниться, - Данілов

"Ситуація на лінії фронту дуже складна. Вона ніколи не була легкою з 24 лютого 2022 року, і якщо хтось думає, що ситуація легка, то це люди, які не розуміють війни", - сказав Данілов.

Однак, за словами секретаря РНБО, постачання зброї в Росію з Ірану та Північної Кореї призвело до "деяких змін" у ситуації на фронті. За такого сценарію, як наголосив Данілов, якщо Захід суттєво не збільшить постачання зброї та боєприпасів в Україну, то "ситуація справді ускладниться".

"Нам потрібна зброя, зброя, зброя", - заявив секретар РНБО.

Данілов також прокоментував ситуацію з затримкою виділення допомоги Україні в Конгресі США. За його словами, кожна затримка впливає на ситуацію на фронті, але Україна не зупиниться у протистоянні агресії РФ.

"Якщо нас запитають: чи зупинимося ми? Ми не зупинимося, ми будемо захищати свою країну. У нас немає іншої альтернативи, у нас немає іншого виходу. І ми дуже сподіваємося, що партнери зрозуміють, що наша незалежність перебуває під загрозою, а також імідж, авторитет і єдність усього Заходу... Я більш ніж упевнений, що підтримка США буде надана в найближчому майбутньому", - додав він.

Допомога Україні від Заходу

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну країни Заходу допомагають українським військам дати відсіч ворогу. Західні країни, зокрема члени НАТО, передають Україні зброю, техніку та іншу військову допомогу.

Нещодавно міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен наголосила, що не повинно бути жодних обмежень, коли мова йде про військову допомогу Україні.

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