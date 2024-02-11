Если Запад не увеличит поставки оружия Украине, ситуация усложнится, - Данилов

"Ситуация на линии фронта очень сложная. Она никогда не была легкой с 24 февраля 2022 года, и если кто-то думает, что ситуация легкая, то это люди, не понимающие войны", - сказал Данилов.

Однако, по словам секретаря СНБО, поставки оружия в Россию из Ирана и Северной Кореи привели к "некоторым изменениям" в ситуации на фронте. При таком сценарии, как отметил Данилов, если Запад существенно не увеличит поставки оружия и боеприпасов в Украину, то "ситуация действительно усложнится".

"Нам нужно оружие, оружие, оружие", - заявил секретарь СНБО.

Данилов также прокомментировал ситуацию с задержкой выделения помощи Украине в Конгрессе США. По его словам, каждая задержка оказывает влияние на ситуацию на фронте, но Украина не остановится в противостоянии агрессии РФ.

"Если нас спросят: остановимся ли мы? Мы не остановимся, мы будем защищать свою страну. У нас нет другой альтернативы, у нас нет другого выхода. И мы очень надеемся, что партнеры поймут, что наша независимость находится под угрозой, а также имидж, авторитет и единство всего Запада... Я более чем уверен, что поддержка США будет предоставлена в ближайшем будущем", - добавил он.

Помощь Украине от Запада

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину страны Запада помогают украинским войскам дать отпор врагу. Западные страны, в том числе члены НАТО, передают Украине оружие, технику и другую военную помощь.

Недавно министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подчеркнула, что не должно быть никаких ограничений, когда речь идет о военной помощи Украине.

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