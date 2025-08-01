Якщо не відтермінувати СВАМ, Україна втратить 8% експорту і 5% ВВП, - експерт

"Європейське законодавство суворе у плані викидів, включно з CO₂. Але Україна має всі підстави вимагати відтермінування дії СВАМ щонайменше на період воєнного стану та перехідний повоєнний період. Відповідно до частини 7 статті 30 Регламенту (ЄС) № 2023/956, країни, що зазнали неспровокованої агресії чи перебувають у надзвичайному стані, можуть отримати винятки з дії механізму. Але поки що ми, як представники бізнесу, не маємо підтвердження, що офіційний запит надіслано європейській стороні. Водночас ми готові надати аргументи й аналітику, які були опрацьовані спільно з ключовими галузевими об’єднаннями", - зауважила Колесникова.

Вона підкреслила, що втрати без відтермінування СВАМ для України будуть колосальними - скорочення ВВП на 4,8–5%, експорту на 8%, податкових надходжень - на понад 2,8 млрд доларів лише в перший рік. Такі цифри наведені у дослідженнях, підготовлених незалежними експертами на замовлення Федерації роботодавців України. Дослідження проведено за підтримки Конфедерації промисловості Данії (DI) та фонду New Democracy у межах проєкту "Кліматична платформа ФРУ".

"Наразі можливість у промисловості інвестувати в проєкти з декарбонізації об’єктивно відсутня через війну. І це мають визнати у Брюсселі", - резюмувала Колесникова.