Если не отсрочить СВАМ, Украина потеряет 8% экспорта и 5% ВВП, - эксперт

"Европейское законодательство строгое в плане выбросов, включая CO₂. Но Украина имеет все основания требовать отсрочки действия СВАМ как минимум на период военного положения и переходный послевоенный период. Согласно части 7 статьи 30 Регламента (ЕС) № 2023/956, страны, подвергшиеся неспровоцированной агрессии или находящиеся в чрезвычайном положении, могут получить исключения из действия механизма. Но пока мы, как представители бизнеса, не имеем подтверждения, что официальный запрос направлен европейской стороне. В то же время мы готовы предоставить аргументы и аналитику, которые были проработаны совместно с ключевыми отраслевыми объединениями", - отметила Колесникова.

Она подчеркнула, что потери без отсрочки СВАМ для Украины будут колоссальными - сокращение ВВП на 4,8-5%, экспорта на 8%, налоговых поступлений - более чем на 2,8 млрд долларов только в первый год. Такие цифры приведены в исследованиях, подготовленных независимыми экспертами по заказу Федерации работодателей Украины. Исследование проведено при поддержке Конфедерации промышленности Дании (DI) и фонда New Democracy в рамках проекта "Климатическая платформа ФРУ".

"Сейчас возможность у промышленности инвестировать в проекты по декарбонизации объективно отсутствует из-за войны. И это должны признать в Брюсселе", - резюмировала Колесникова.