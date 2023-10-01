Якщо Україна не встоїть, РФ нападе на нас або країни Балтії, - президент Грузії
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі вважає, що Росія нападе на її державу або країни Балтії, якщо Україна не встоїть.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Стійкість і мужність, які демонструють Україна та її президент, показують усьому світу, що вони здатні протистояти військовій могутності Росії, протистояти російській армії, принизити російську армію", - заявила Зурабішвілі.
Грузинський лідер вважає, що в Україні зараз ведеться найважливіша битва, бо під загрозою вся Європа, сама демократія та її майбутнє.
На запитання, що буде, якщо Росію не зупинити в Україні вона відповіла:
"Чия черга настане? Нас або вас. Ви вже сказали нам, що ми наступні, якщо Росія не зупиниться на Україні. У нашій країні на окупованих територіях знаходяться російські військові бази".
З її слів, останні події показують, що президент РФ Володимир Путін не зміг реалізувати свої амбіції, які він ставив перед собою.
Імпічмент президента Грузії
Члени правлячої проросійської партії Грузії звинуватили Саломе Зурабішвілі у порушенні конституції, оскільки вона поїхала з робочим візитом до Німеччини без дозволу уряду.
Вони передали подання про імпічмент президента до Конституційного суду. Для затвердження імпічменту потрібно 100 голосів депутатів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.