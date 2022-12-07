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Якщо удари не припиняться. Кличко попередив про загрозу "апокаліпсису" в Києві

Фото: міський голова Києва Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Мер Києва Віталій Кличко допустив можливий сценарій "апокаліпсису" в столиці цієї зими у разі, якщо російські удари по інфраструктурі продовжаться.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Київ може втратити електроенергію, воду, тепло. Може статися "апокаліпсис", як у голлівудських фільмах, коли через низьку температуру неможливо жити в будинках", - сказав Кличко.

Він припустив можливий сценарій, за яким місто може залишитися без центрального опалення до весни, коли температура може опускатися до -15 градусів.

"Якщо електрика й надалі буде відсутня, а зовнішня температура буде низькою, ми, на жаль, будемо змушені зливати воду з будівель. Інакше вода може замерзнути і порушити всю водопровідну мережу, а будівлі будуть повністю непридатні для подальшого використання", - додав Кличко.

При цьому він наголосив, що мешканцям немає необхідності евакуюватися зараз, хоча вони мають бути готовими до цього. За його словами, дефіцит електроенергії в місті становить лише 20%, а умови залишаються стабільними.

Мер запевнив, що влада міста "бореться і робить все можливе, щоб цього не сталося".

Кличко також сказав, що у Києві не вистачає місць у пунктах обігріву. Він закликав мешканців міста підготувати предмети першої необхідності.

Нагадаємо, у Києві сьогодні, 7 грудня, продовжуються екстрені відключення світла. Графіки наразі не діють.

Додамо, енергетики запевняють, що в тотальному відключенні електроенергії у столиці поки що потреби немає.

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КиївВіталий Кличко